Прокуратура взяла на контроль расследование дела по факту гибели рабочих на стройке в Барнауле

Место происшествия. Фото: СУ СК и прокуратура Алтайского края

18 октября в Барнауле во время монтажных работ на строящемся объекте произошло обрушение перекрытий, погибли два человека. Прокуратура Алтайского края взяла на контроль расследование уголовного дела по данному факту.

Напомним, трагический случай произошел на объекте, расположенном на проспекте Калинина. Во время монтажа упали бетонные плиты. По предварительным данным, под завалами оказались двое строителей. Они погибли.

– Для координации работы на место происшествия выехал прокурор Октябрьского района города Барнаула Валерий Чернобровкин, заместитель прокурора Алтайского края. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ, - сообщают в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой.