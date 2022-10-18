Уголовное дело возбудили по факту гибели двух рабочих на стройке в Барнауле

На месте обрушения работают следователи и криминалисты Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих на стройке в Барнауле 18 октября 2022 года.

Напомним, трагический случай произошел сегодня днем на территории строительной площадки на проспекте Калинина.

– При установке бетонных плит на строящемся объекте произошло обрушение конструкции. В результате погибли двое рабочих, 1960 и 1974 годов рождения, - уточняют в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они допрашивают свидетелей и владельца здания. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Назначен ряд судебных экспертиз.