В Барнауле дерево упало на «черного» лесоруба

Место происшествия Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Днем 16 октября в барнаульском лесу произошла трагедия – «черного» лесоруба задавило упавшее дерево.

Трагический случай произошел в поселке Ягодный во время заготовки сухостоя. В лес 51-летний мужчина отправился вместе с братом.

«Ствол срубленного дерева упал на мужчину, ударив по голове. От полученных травм он скончался до приезда скорой медицинской помощи», - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На текущий момент организована доследственная проверка. Правоохранители уже выяснили, что братья незаконно заготавливали древесину. Предварительно усматриваются признаки преступления, подходящие под статью 109 УК РФ «Причинение смети по неосторожности».