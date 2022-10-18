Неприличную тень из трех букв заметили барнаульцы на Ленина

Скриншот истории go_barnaul в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Житель Барнаула заснял на видео необычную тень – нецензурное слово из трех букв красовалось на стене гостиницы «Центральная» на проспекте Ленина. Видео опубликовано в паблике go_barnaul в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, прим. ред.)

- Какое время – такие и тени, - уточняет автор.

К слову, от какой вывески образовалась неприличная тень – неизвестно. Но, судя по очертанию букв, речь может идти о сети Novex.