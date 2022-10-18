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НовостиПроисшествия18 октября 2022 7:49

20 человек спасли из горевшего многоквартирного дома в Рубцовске

Возгорание произошло в подвале
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Возгорание произошло в подвале

Возгорание произошло в подвале

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Во вторник, 18 октября, в Рубцовске спасли людей во время ликвидации пожара. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего из дома эвакуировали 20 человек, в том числе ребенка.

Площадь возгорания в подвале многоквартирного дома составила около 25 квадратных метров. В тушении задействовали пять автоцистерн и три звена газодымозащитной службы. Пожар оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.