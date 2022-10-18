В Бийске полицейские выявили скрывающегося нелегала

У мужчины истек срок действия документов Фото: Анна Перевощикова

Участковый полиции обнаружил иностранца, который нелегально проживал в Бийске. Ему грозит штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

35-летний мужчина, который является гражданином из соседних республик, получил вид на жительство в России в 2014 году и начал жить Бийске. Он несколько раз менял адрес временной регистрации, но в 2029 году срок действия документа истек. Мужчина должен был заново оформить вид на жительство или уехать из страны, но остался и продолжил жить без постановки на миграционный учет.

В отношении иностранца составили протокол за нарушение. Санкция статьи КоАП предусматривает штраф до 5 тысяч рублей и депортацию.