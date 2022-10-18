В настоящее время рядом с постаментом работают краны. Фото: Елена Кочеткова, Толк

В Нагорном парке Барнаула устанавливают стелу «Город трудовой доблести». Как сообщает «Толк», работы начались утром 18 октября.

Объект увековечит подвиг жителей Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Его высота превышает 32 метра. На месте работают краны, с помощью которых поднимают стальную часть стелы.

Стела состоит из стального каркаса и железобетонного постамента, облицованного плитами из гранита и декоративным панно из бронзы.

- На поверхность стелы нанесут историко-архивные фотографии и документы, а также изображение герба Барнаула и текст указа президента РФ о присвоении краевой столице статуса "Город трудовой доблести", - пишет издание.