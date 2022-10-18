ВТБ: объем выдач "семейной ипотеки" превысил 400 млрд рублей

По оценке экспертов, продление программы позволит поддержать большее количество российских семей в вопросе улучшения жилищных условий.

Программа "семейной ипотеки" - одна из наиболее востребованных среди российских заемщиков, отмечают в банке и приветствуют решение о ее продлении.

По словам вице-президента, заместителя директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, в рамках общего повышения ставок на рынке сейчас очень важно сохранять льготные условия по госпрограммам, особенно – для социальных категорий населения. «Дополнительно мы предлагали рассмотреть вопрос о снижении ставки по "семейной ипотеке" для квартир большой площади, чтобы снизить регулярный платеж, меньше тратить на переплату и больше – на развитие своей семьи. Застройщики при этом смогут планировать квартиры большей площади уже на этапе проектировки, обеспечивая клиентов качественным новым жильем", - прокомментировал эксперт.