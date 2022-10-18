Президент РФ назначил главу следственного управления по Алтайскому краю

Игорь Колесниченко Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, им назначен полковник юстиции Игорь Колесниченко.

Игорь Владимирович в 1993 году окончил АлтГУ, а после вуза начал работать в прокуратуре Индустриального района Павлодара Республики Казахстан. В Россию переехал в 1994 году и начал служить в прокуратуре Алтайского края.

С сентября 2007 он трудится в СУ СК по региону. Игорь Колесниченко занимал должности глав организационно-аналитического отдела и контрольно-следственного отдела. В июле прошлого года его назначили на пост первого замруководителя управления.

- Имеет многочисленные награды и поощрения, в том числе является Почетным работником Следственного комитета Российской Федерации, - подчеркнули в следкоме.