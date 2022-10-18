Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 октября 2022 2:49

Молодого барнаульца подозревают в покушении на дачу взятки за сдачу экзамена в ГИБДД

Он хотел незаконным путем получить права
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дело расследует следком

Дело расследует следком

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД за сдачу экзамена на получение водительских прав. Как сообщили в СУ СК по Алтайскому краю, 20-летний житель краевой столицы передал через инструктора автошколы 16 тысяч рублей.

За взятку в экзаменационном листе должны были поставить положительную оценку за практический экзамен по вождению вне зависимости от того, как парень фактически его сдаст. Однако довести дело до конца не удалось, так как инструктор не собирался передавать деньги, а потратил их по своему усмотрению.

- В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - подчеркнули в следкоме.