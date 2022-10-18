Молодого барнаульца подозревают в покушении на дачу взятки за сдачу экзамена в ГИБДД

Дело расследует следком Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД за сдачу экзамена на получение водительских прав. Как сообщили в СУ СК по Алтайскому краю, 20-летний житель краевой столицы передал через инструктора автошколы 16 тысяч рублей.

За взятку в экзаменационном листе должны были поставить положительную оценку за практический экзамен по вождению вне зависимости от того, как парень фактически его сдаст. Однако довести дело до конца не удалось, так как инструктор не собирался передавать деньги, а потратил их по своему усмотрению.

- В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - подчеркнули в следкоме.