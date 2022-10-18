Субсидируемые рейсы свяжут Барнаул, Иркутск и Новый Уренгой

Прямые рейсы будут выполнять раз в неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять прямые рейсы по маршруту Иркутск – Барнаул – Новый Уренгой – Барнаул – Иркутск. Раз в неделю пассажиров будут доставлять на самолетах Bombardier CRJ-200 ER.

Самолет будет летать по понедельникам. Воздушное судно сможет вместить до 50 пассажиров. Цена за билет варьируется от 5700 до 13690 рублей.

- Рейсы субсидируемые, льготой могут воспользоваться все категории граждан. Билеты уже в продаже, - отмечают в компании.