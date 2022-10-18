Больше 250 женщин проверились на рак молочной железы в Алтайском крае

Осмотр пациенток Фото: Алтайский онкологический диспансер

В Алтайском краевом онкодиспансере больше 250 женщин бесплатно проверились на рак молочной железы. Как сообщили в пресс-службе диспансера, на осмотре выявили 10 доброкачественных новообразований.

Профилактическая акция прошла 15 октября. Врачи приняли 253 женщин, у 10 из которых нашли доброкачественные новообразования, рискующие перейти в злокачественные опухоли. Еще у двух пациентов медики заподозрили злокачественные патологии. Женщинам выдали направления на дальнейшие обследования.

Врачи рекомендуют уже с 18 лет ежегодно посещать гинеколога и делать УЗИ для осмотра молочных желез, а после 40 лет еще делать маммографию раз в два года.