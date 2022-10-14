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Общество14 октября 2022 12:10

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 15-17 октября

Это связано с высокой пожароопасностью
Вера Березовская
В регионе с 15 по 17 октября сохранится высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность

В регионе с 15 по 17 октября сохранится высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. В регионе с 15 по 17 октября сохранится высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупредили в региональном Гидрометцентре.

В региональном управлении МЧС рассказали, что пожароопасность пятого класса горимости ожидается в Михайловском, Ключевском районах, городах Славгород и Яровое. Четвёртый класс - на территории 52 муниципальных образований. На остальной территории региона прогнозируют горимость третьего класса.

– В связи с сохраняющейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнём в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями, – предупреждают в МЧС.

В случае пожара следует звонить по телефонам «112» или «101».