Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 15-17 октября

В регионе с 15 по 17 октября сохранится высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. В регионе с 15 по 17 октября сохранится высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупредили в региональном Гидрометцентре.

В региональном управлении МЧС рассказали, что пожароопасность пятого класса горимости ожидается в Михайловском, Ключевском районах, городах Славгород и Яровое. Четвёртый класс - на территории 52 муниципальных образований. На остальной территории региона прогнозируют горимость третьего класса.

– В связи с сохраняющейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнём в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями, – предупреждают в МЧС.

В случае пожара следует звонить по телефонам «112» или «101».