Второе бабье лето с потеплением до +20 придет в Алтайский край на выходные

В Барнауле в субботу прогнозируют от +11 до +13 градусов Фото: Олег Укладов

В Алтайском крае на предстоящих выходных прогнозируют потепление до +20 градусов. Прогноз погоды предоставил региональный Гидрометцентр.

В ночь на субботу, 15 октября ожидается минусовая температура. По краю прогнозируют – от -2 до -7. Днем значительно потеплеет. Столбик термометра поднимется до +15 градусов, а по югу местами даже до +20. Осадков по прогнозу не будет. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с.

В ночь на 16 октября вновь похолодает до -7, а днем температура составит от +15 до +20 градусов. Преимущественно без осадков.

В Барнауле в субботу прогнозируют от +11 до +13 градусов, в воскресенье от 12 до +14.