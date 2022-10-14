В мэрии Барнаула рассказали, как прошла проверка школьного питания в гимназии №69

Учащимся обязательно подают горячие блюда Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле проверили школьное питание в гимназии №69. Об итогах проверки рассказали в мэрии.

В контроле школьных завтраков и обедов участвовали сотрудники краевого Роспотребнадзора, специалисты городского комитета по образованию, представители гордумы, общественных организаций и родителями учащихся.

В 69-й гимназии обучается чуть больше 1 тыс. школьников, из которых 499 – ученики младших классов. Для них горячее питание в столовой предоставляется бесплатно.

Начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора Елена Боброва обратила внимание на то, что за последние три года школьного формат питания изменился. Теперь учащимся в первую смену обязательно подают горячее блюдо и напиток, для второй – полноценный обед из первого, второго, закуски и напитка.

Председатель общешкольного родительского собрания гимназии Светлана Солодушенкова добавила, что питание в школе улучшается с каждым годом, а меню становится разнообразнее.