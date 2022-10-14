В Барнауле работницу промышленного предприятия насмерть задавили грузовиком

ЧП произошло 3 октября Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудница промышленного предприятия погибла на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в вечернее время 3 октября 2022 года водитель грузового автомобиля, находясь на территории промышленного предприятия, осуществлял погрузку сельскохозяйственной техники. По окончании погрузки он сел в транспортное средство, не закрепив на нем металлическую опору, и начал движение, - рассказала представитель регионального Следкома Ольга Чеснокова.

По данным СК, водитель проезжал мимо стоящей работницы предприятия и наехал на нее, прижав к корпусам сельхозтехники. Женщина получила множественные травмы и в результате скончалась в больнице.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.