В Барнауле на темном переулке Ядринцева установят 20 фонарей

Работы будут выполняться в два этапа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на переулке Ядринцева установят фонари. Уличное освещение там должно появиться в январе следующего года, сообщает мэрия.

На сегодня объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который займется этими работами. Фонари планируют установить на переулке Ядринцева в границах улиц Папанинцев и Партизанской. Прием заявок продлится до 21 октября, а подведение итогов состоится 25 октября.

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– Работы будут выполняться в два этапа. Согласно условиям контракта, часть опор линий освещения (на участке от улицы Папанинцев до дома №78 по переулку Ядринцева) будет установлена в 2022 году, а полностью завершить устройство уличного освещения – до улицы Партизанской – подрядчик должен будет в январе следующего года, - рассказали в мэрии.

Всего по проекту должны установить 20 светильников.