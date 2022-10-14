В Барнауле 15 октября вновь пройдут продовольственные ярмарки

Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 часов Фото: Вера Березовская

15 октября в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки. Как сообщают в мэрии, их организуют во всех районах краевой столицы.

По традиции на ярмарках свои товары представят алтайские предприятия и фермеры. Горожане смогут по более выгодным ценам, чем в магазинах, приобрести овощи, мясо, масло, колбасы, рыбу, кондитерские изделия, фрукты и другие товары.

Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 часов по следующим адресам:

– пр. Ленина,71;

– сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улиц Молодежной и Красноармейского);

– ул.50 лет СССР, 51а;

– пл. Народная;

– ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

– пр. Красноармейский, 36;

– ул. Чайковского, 21а.