В Барнауле 15 октября вновь пройдут продовольственные ярмарки

Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 часов
Фото: Вера Березовская
15 октября в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки. Как сообщают в мэрии, их организуют во всех районах краевой столицы.
По традиции на ярмарках свои товары представят алтайские предприятия и фермеры. Горожане смогут по более выгодным ценам, чем в магазинах, приобрести овощи, мясо, масло, колбасы, рыбу, кондитерские изделия, фрукты и другие товары.
Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 часов по следующим адресам:
– пр. Ленина,71;
– сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улиц Молодежной и Красноармейского);
– ул.50 лет СССР, 51а;
– пл. Народная;
– ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
– пр. Красноармейский, 36;
– ул. Чайковского, 21а.