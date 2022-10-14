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Общество14 октября 2022 3:38

Три кандидата претендуют на пост ректора алтайского «политеха»

Среди них действующий ректор вуза Андрей Марков
Вера Березовская
Предыдущие выборы ректора АлтГТУ прошли в конце 2017 года

Предыдущие выборы ректора АлтГТУ прошли в конце 2017 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

За пост ректор АлтГТУ будут бороться три кандидата. Их кандидатуры одобрены правительством Алтайского края и Советом ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, сообщает «Амик».

В числе кандидатов действующий ректор вуза Андрей Марков, директор института экономики и управления АлтГТУ Ирина Сычевая, а также начальник научного управления университета Елена Ананьева.

Точная дата конференции по выборам ректора пока неизвестна. Предполагается, что она пройдет в декабре 2022 года. Предыдущие выборы ректора АлтГТУ прошли в конце 2017 года.