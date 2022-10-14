Двое сельчан на Алтае забили до смерти старика из-за отказа дать денег на выпивку

Злоумышленников заключили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае двух жителей Первомайского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого здоровья пожилому мужчине, повлекшем его смерть. Как рассказали в региональном Следкоме, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По данным следствия, с 9 на 10 октября в Повалихе двое сельчан 16-ти и 33-х лет пролезли через окно в дом 88-летнего мужчины. Они были пьяны и хотели попросить деньги на спиртное. Однако старик отказал им. За это пьяницы избили его бытовыми предметами, нанося удары в область жизненно-важных органов. После скрылись с места преступления. От полученных ран дедушка скончался на месте происшествия.

Злоумышленников удалось задержать уже на следующий день по горячим следам. Их заключили по стражу.

- В настоящее время проводится дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним лицом особо тяжкого преступления, - рассказали в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.