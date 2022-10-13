Мобилизованные из Алтайского края начали получать по 100 тысяч рублей

Деньги приходят в течение 10 рабочих дней Фото: Анна СЕМИНА

Минсоцзащиты края отправило первые единовременные выплаты мобилизованным жителям региона. Об этом сообщили в правительстве края.

Напомним, размер выплаты составляет 100 тыс. рублей. Она предоставляется жителям, заключившим контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года.

Выплата осуществляется в беззаявительном порядке, без сбора пакетов документов, в течение 10 рабочих дней со дня получения списков от Военного комиссариата.