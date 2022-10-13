Алтайский губернатор встретился с ранеными бойцами в госпитале

Фото со страницы Виктора Томенко в "Одноклассниках"

Губернатор Алтайского края встретился с военнослужащими из Алтайского края, которые проходят лечение и реабилитацию в военном госпитале им. Вишневского Минобороны России. Об этом Виктор Томенко сообщил на своей странице в «Одноклассниках».

- От имени жителей края пожелал им скорейшего восстановления и возвращения на родину. Бойцы искренне обрадовались весточке из дома. Военнослужащие, получившие инвалидность, интересуются мерами социальной поддержки и возможностью трудоустройства после реабилитации. Руководство госпиталя уже помогло нескольким найти работу, в частности их примут в военных комиссариатах Алтайского края, - написал глава региона.

Он отметил, что многие бойцы хотят побыстрее снова встать в строй, даже несмотря на тяжелые ранения.