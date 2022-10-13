В Барнауле чиновника мэрии подозревают во взятке от грузоперевозчика

Во время обысков дома и на работе чиновника следователи изъяли документы, предметы и техсредства Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении чиновника городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Его подозревают в получении взятки через посредника в значительном размере, сообщили в Следкоме региона.

По данным следствия, с сентября 2020-го по март 2022 года подозреваемый получал частями через посредника деньги от гражданина, который занимается грузоперевозками.

- Средства предназначались за ускоренное оформление и выдачу грузоперевозчику спецразрешений на движение по дорогам города, а также за лояльное отношение к проверяемым документам, - рассказали в ведомстве.

Во время обысков дома и на работе чиновника следователи изъяли документы, предметы и техсредства, имеющие значение для следствия. Сейчас проводятся другие следственные действия.