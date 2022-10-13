Пожар в Барнауле Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайский Следком проводит проверку после гибели мужчины на пожаре в Барнауле.

По данным ведомства, возгорание произошло 12 октября в квартире одной из многоэтажек в Индустриальном районе. После тушения огня было обнаружено тело 45-летнего мужчины.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Следственная группа осмотрела место происшествия, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы, - рассказали в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в краевом МЧС сообщали, что мужчина отравился продуктами горения. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.