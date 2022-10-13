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Общество13 октября 2022 8:42

В Барнауле власти могут отменить городские новогодние мероприятия

Вопрос рассмотрят в ноябре
Александра Сапожкова
Часть регионов уже объявили об отмене праздников

Часть регионов уже объявили об отмене праздников

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле власти рассмотрят вопрос об отмене новогодних городских праздников. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на мэрию.

«Вопрос об отмене будет рассмотрен на заседании оргкомитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий в ноябре 2022 года», — сообщили изданию в администрации.

Отмечается, что на сайте госзакупок пока нет никаких тендеров, касающихся Нового года.

Напомним, в связи с частичной мобилизацией и спецоперацией часть регионов объявили об отмене новогодних праздников. Сэкономленные деньги собирались отправить на поддержку призывников и их семей. Однако в Минобороны РФ назвали такую инициативу преждевременной и ненужной.