В Барнауле власти могут отменить городские новогодние мероприятия

Часть регионов уже объявили об отмене праздников
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле власти рассмотрят вопрос об отмене новогодних городских праздников. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на мэрию.
«Вопрос об отмене будет рассмотрен на заседании оргкомитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий в ноябре 2022 года», — сообщили изданию в администрации.
Отмечается, что на сайте госзакупок пока нет никаких тендеров, касающихся Нового года.
Напомним, в связи с частичной мобилизацией и спецоперацией часть регионов объявили об отмене новогодних праздников. Сэкономленные деньги собирались отправить на поддержку призывников и их семей. Однако в Минобороны РФ назвали такую инициативу преждевременной и ненужной.