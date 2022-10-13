Пьяную девушку нашли в кювете сотрудники ГИБДД на Алтае

В отношении сельчанки возбуждено уголовное дело по статье «Угон» Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском селе Барановка девушка решила угнать автомобиль, чтобы съездить на водоем, однако угодила в ДТП, сообщили в ГУ МВД по краю.

Как рассказали в полиции, местная жительница 1997 года рождения в нетрезвом состоянии гуляла по улице и увидела припаркованный у одного из домов ВАЗ-2106.

- Автомобиль оказался открытым и с ключами. Девушка решила съездить на водоем в окрестностях села. По дороге она не справилась с управлением и съехала в кювет, где ее и обнаружили сотрудники ГИБДД, - сообщили в ведомстве.

В отношении сельчанки возбуждено уголовное дело по статье «Угон», а также составлен административный протокол.