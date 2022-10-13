Вода с землей течет из крана в барнаульском доме на ул. Малахова

Скриншот видео Валентины Остащенко из паблика «Барнаул 22» «ВКонтакте».

Жительница дома №116 на ул. Малахова в паблике Barnaul 22 пожаловалась на то, что из крана течет вода с землей.

- Обращались с заявкой в ЖЭУ, в водоканал заявка была подана еще 6 октября. Спустя неделю ничего не изменилось, стало только хуже! Вечером из душа я вышла грязная.., - возмущается женщина.

В комментариях Росводоканал Барнаул сообщили, что специалисты лаборатории отбирали пробы в этом доме и нескольких соседних.

- Песок обнаружили лишь в доме №116. Значит, проблема во внутридомовых сетях, а это ответственность управляющей компании. Сегодня водоканалом проводится промывка линии, но для решения проблемы рекомендуем обратиться в УК, - посоветовали в водоканале.