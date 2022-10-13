В Бийске не торопятся устранять замечания эксперта Народного фронта

Нарушения должны были устранить до 1 октября Фото: с сайта ОНФ.

В Бийске не торопятся устранять замечания эксперта по ЖКХ от Народного фронта Светланы Калининой. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

С момента ее визита в Алтайский край прошло три недели. Она осмотрела в Бийске пять объектов и выявила множество недостатков. Нарушения должны были устранить до 1 октября. Но в итоге из 20 замечаний устранены только три.

В частности, много претензий было у Калининой к скверу на Льнокомбинате. Она рекомендовала мэрии закрыть игровую зону для детей с ограниченными возможностями до устранения опасных элементов. Однако опасные металлические штыри до сих пор на месте.

«Представители администрации Бийска были непосредственными участниками рейда Светланы Калининой. Считаю, многие выявленные дефекты реально было оперативно устранить, как это сделано в Белокурихе», – отметил Сергей Войтюк, глава регисполкома Народного фронта в Алтайском крае.