После скандала с «тухлыми» продуктами уволилась заведующая барнаульским детсадом «Стрижи»

По официальной информации, просрочку не выявили Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском детском саду № 273 «Стрижи» после скандала с продуктами уволилась заведующая и двое других сотрудников. Об этом сообщают «Вести – Алтай».

В детсаду завершилась проверка качества продуктов питания. Ее проводили по требованию родителей. Они жаловались, что детей якобы кормят "тухлятиной". Один из них написал обращение в прокуратуру.

По официальной информации, просрочку не выявили. Тем не менее, были приняты некоторые кадровые решения. В частности в учреждении сменились заведующая, завскладом и кладовщик. Формулировка причины увольнения неизвестна.

Сейчас проверку в «Стрижах» продолжает Роспотребнадзор. Также в детсаду создана комиссия по закупке продуктов.