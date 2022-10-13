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Общество13 октября 2022 6:11

Умер бывший чиновник мэрии Барнаула

Прощание с Николаем Долженко пройдет 14 октября
Александра Сапожкова
Николай Долженко руководил комитетом по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Николай Долженко руководил комитетом по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Фото: Олег УКЛАДОВ

Заслуженный работник транспорта РФ Николай Долженко скончался в Барнауле на 71 году жизни. Об этом сообщили в мэрии.

Николай Иванович с 1997-го по 2004 год возглавлял комитет администрации края по транспорту, дорожному хозяйству и связи. Потом по 2011-й руководил комитетом по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. А с 2012 по 2020 годы был исполнительный директором Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула.

Прощание пройдет 14 октября с 10 до 12 часов в п. Южный (ул. Зоотехническая, 26-б). Для желающих проститься будет организован автобус (госномер М 831 УК). Он пойдет в 9.30 от Дворца бракосочетания (ул. Гоголя, 46)