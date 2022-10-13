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Общество13 октября 2022 5:38

В Барнаул из Белоруссии поставят 10 трамваев, которые там не выпускались

Под описание в техническом задании подходит БКМ-811
Александра Сапожкова
Трамвай в Барнауле

Трамвай в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

Российский дилер белорусского «БКМ Холдинга» выиграл тендер на поставку в Барнаул трамваев стоимостью 716,4 млн рублей. Судя по документации, это будут трамваи нового поколения, которые в Минске еще не выпускались, пишет «Автобизнес».

Под описание в техническом задании вполне подходит новый трамвай БКМ-811. У него низкий тип пола; односекционный тип вагона; четыре пассажирских двери; вместимость не менее 150 человек; количество мест для сидения – не менее 34.

Напомним, в 2023 году в Барнаул поступит 10 белорусских трамваев.