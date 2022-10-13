Недостроенный апарт-комплекс обманутых дольщиков не смогли продать на торгах в Барнауле

Степень готовности объекта составляет 60% Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле не удалось продать на торгах восьмиэтажный недостроенный апарт-комплекс . Цена за объект и аренду земли начиналась от 117,25 млн рублей, пишет «Толк».

По данным издания, не было принято ни одной заявки от желающих. Теперь конкурсный управляющий выставил на торги объект повторно. Но стартовая стоимость уже - 105,5 млн рублей.

Недострой находится на ул. Шумакова, 21. Степень его готовности составляет 60%. Первые дольщики вложились в помещения еще в 2015 году. Они надеялись, что недострой удастся продать хотя бы за 150 млн рублей и 85% средств направить на выплаты вкладчикам.

- Если покупатель и найдется, то дольщикам теперь вернут еще меньше средств. Помещения они покупали по 26 тыс. рублей за кв. метр, но на полученные сегодня деньги альтернативное жилье не купить, - пишет издание.