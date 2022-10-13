Частичная мобилизация в Алтайском крае 2022 Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске 12 октября состоялись очередные проводы мобилизованных. Основной контингент - офицеры, сообщает «Бийский рабочий».

Издание уточняет, что это военные пенсионеры и уволившиеся с военной службы досрочно в возрасте от 35 до 55 лет. В военкомате мужчины оформили единовременную выплату в 100 тыс. рублей, положенную по решению губернатора. Для этого в пункт сбора пригласили сотрудников соцзащиты и представителей банков.

При необходимости, в случае проблем со здоровьем, получивших повестку отправляли на медкомиссию.

- В каждой ситуации мы разбираемся индивидуально. Это касается здоровья, социального статуса - нужно, чтобы все вопросы были решены до отправки, - пояснил военком Бийска, Бийского и Солтонского районов Дмитрий Куватов.

Как и рядовые мобилизованные, офицеры отправились в воинскую часть Омска. Там им также предстоит пройти обучение, есть возможность переучиться на другую специальность.

Вместе с бийскими на пункт сбора пришли и офицеры из соседних районов. Общая численность отправившихся в Омск мужчин - 22 человека.