Мужчина в платье фотографировал женщин в туалете барнаульского ТРЦ

На данный момент нет официального подтверждения о случившемся Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина в платье фотографировал женщин в туалете ТРЦ “Арена”. Об этом сообщают в телеграм-канале “ВКурсе 22”.

По словам очевидцев, у мужчины были длинные волосы, собранные в хвост. Также он надел женский пуховик и ботинки. В туалете молодой человек, притворяясь женщиной, якобы устроил “фотосессию” для других посетительниц женской комнаты. Одна из них заметила это и сообщила охране.

В итоге мужчину задержали. На данный момент нет официального подтверждения о случившемся.

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