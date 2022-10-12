Мужчина в платье фотографировал женщин в туалете барнаульского ТРЦ

На данный момент нет официального подтверждения о случившемся
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле мужчина в платье фотографировал женщин в туалете ТРЦ “Арена”. Об этом сообщают в телеграм-канале “ВКурсе 22”.
По словам очевидцев, у мужчины были длинные волосы, собранные в хвост. Также он надел женский пуховик и ботинки. В туалете молодой человек, притворяясь женщиной, якобы устроил “фотосессию” для других посетительниц женской комнаты. Одна из них заметила это и сообщила охране.
В итоге мужчину задержали. На данный момент нет официального подтверждения о случившемся.
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