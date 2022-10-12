В центре Барнаула отремонтировали лестницу, на которую жаловались горожане

На лестнице обустроили пандус Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на проспекте Социалистическом отремонтировали лестницу, на которую жаловались горожане. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. Речь идет о лестничном марше на участке от Димитрова до Папанинцев.

- Работы провели с учетом обращений горожан в общественную приемную Центрального района, - пишет пресс-служба.

Отметим, что на пешеходных путях установили перильное ограждение. Также рабочие заменили основание и покрытие ступеней, обустроили пандус.

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