В Барнауле временно ограничат движение транспорта по переулку Ядринцева

На участке появятся две пешеходные дорожки Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожная служба приступила к строительству тротуара по переулку Ядринцева. В связи с этим будет временно перекрыт проезд транспорта на участке. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Работы будут проводить на участке между улицами Папанинцев и Димитрова по четной и нечетной стороне от проезжей части. Отметим, что появятся две пешеходные дорожки.

- В связи с работами до 21 октября с 8:00 до 17:00 в этих границах движение автотранспорта будет закрыто, - пишет пресс-служба.

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