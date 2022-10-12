На Алтае 39-летний мужчина избил соседа металлической трубой

Преступление предусмотрено п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Онгудайском районе Республики Алтай 39-летний житель жестоко избил своего соседа металлической трубой. Уголовное дело передано в суд, сообщает МВД по региону. Преступление предусмотрено п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что мужчины поссорились в июне текущего года. Их отношения длительное время были напряженными и конфликтными.

- В очередной раз повздорив с соседом, обвиняемый, находясь на улице, поднял с земли металлическую трубу, которой не менее четырех раз ударил своего обидчика по голове, причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - пишет ведомство.

Пострадавший потерял сознание. В больницу обратились свидетели избиения. Медработники рассказали о случившемся правоохранителям. На данный момент уголовное дело передано в суд.

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