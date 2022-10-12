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Общество12 октября 2022 9:56

В Алтайском крае ищут 63-летнего мужчину с татуировкой на левой руке

Он пропал 7 сентября
Антонина Лышова
Рост мужчины 170 сантиметров

Рост мужчины 170 сантиметров

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пропал 63-летний мужчина. Информация появилась на странице регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Известно, что мужчину ищут в Рубцовске. О том, где он находится, нет информации с 7 сентября. Из особых примет – татуировка на левой руке. Рост пропавшего 170 сантиметров. Отметим, что у мужчины русые волосы и серые глаза.

Уточняется, что пропавший был одет желто-серый камуфляжный костюм и сырые кроссовки. Информацию о местонахождении мужчины можно сообщать по телефону: 8-800-700-54-52.

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