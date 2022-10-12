В Барнауле проверка не выявили некачественные продукты в детском саду № 273

Была проведена проверка
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле родители пожаловались, что их детей в детском саду №273 кормят некачественными продуктами. По данному факту комиссия комитета по образованию провела проверку, которая не выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- С целью исключения возможности использования некачественных продуктов в приготовлении пищи в детском саду создана комиссия по закупке товаров, работ, услуг для нужд детского сада, в состав которой вошли родители воспитанников, - пишет пресс-служба.
Эта комиссия будет контролировать организацию питания, а именно соблюдение порядка приема продуктов от поставщиков. Отметим, что также по результатам работы комиссии приняты и кадровые решения.
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