В Барнауле проверка не выявили некачественные продукты в детском саду № 273

Была проведена проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле родители пожаловались, что их детей в детском саду №273 кормят некачественными продуктами. По данному факту комиссия комитета по образованию провела проверку, которая не выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- С целью исключения возможности использования некачественных продуктов в приготовлении пищи в детском саду создана комиссия по закупке товаров, работ, услуг для нужд детского сада, в состав которой вошли родители воспитанников, - пишет пресс-служба.

Эта комиссия будет контролировать организацию питания, а именно соблюдение порядка приема продуктов от поставщиков. Отметим, что также по результатам работы комиссии приняты и кадровые решения.

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