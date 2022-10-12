Стали известны подробности страшного ДТП на Алтае, в котором погибли мать и сын

Проводится проверка Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В селе Сугул Чойского района 11 октября произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека. Подробности рассказали в МВД России по Республики Алтай.

Ведомство уточняет, что произошло столкновение двух автомобилей – «Lexus RX350», под управлением 32-летнего жителя Турочакского района и «Honda Fit», которым управлял 23-летний житель Чойского района. В результате ДТП погибли водитель и 55-летняя женщина-пассажир Honda Fit. Очевидцы писали, что скончались мать и сын.

- В ходе разбирательства было установлено, что водитель Lexus RX350, сел за руль транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - пишет ведомство.

Это подтвердила медэкспертиза. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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