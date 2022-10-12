В Барнауле снесли еще один аварийный дом

Снос аварийного дома на Кулагина. Скриншот публикации в группе во Вконтакте "В Курсе 22"

В Барнауле сегодня, 12 октября, снесли еще один аварийный дом. Об этом рассказывают очевидцы в группе «В курсе 22».

Речь идет о двухэтажке на улице Кулагина, которая была частью старого жилого фонда. Отметим, что в этом районе несколько аварийных строений, которые тоже демонтируют.

- Полчаса и дома нет, - рассказывают очевидцы.

Ранее мы писали, что в Барнауле на улице Короленко начали строить элитный дом на месте ветхой двухэтажки. Известно, что архитектурной особенностью строения станут часты на угловой башне.

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Там появится ЖК с часами (подробнее)