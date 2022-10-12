В Минтрансе рассказали, почему не начинается строительство дороги в объезд Барнаула

Проект уже подготовлен Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительство дороги в объезд Барнаула откладывается из-за отсутствия финансирования. Об этом во время форума на сайте правительства региона рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

По словам министра, проект «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь» уже подготовил АО «Институт «Стройпроект». Также есть положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», касающиеся технической части и сметной стоимости. Правительство уже зарезервировало земли. На данный момент совместно с федеральными властями идет работа по определению источника финансирования.

- На сегодняшний день отсутствие финансирования – основная причина, по которой точный срок строительства объекта сказать на данный момент невозможно, - говорит Антон Воронов.

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