Два человека погибли в страшном ДТП на алтайской трассе

Подробности случившегося уточняются
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Чойском районе Республики Алтай произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека. Об этом рассказывают очевидцы в телеграм-канале “Алтай: главные новости”.
Известно, что авария случилась 11 октября около села Сугула. Водитель “Лексуса” врезался в другую машину. От удара автомобиль слетел в кювет, двое пассажиров скончались на месте ДТП.
Очевидцы уточняются, что погибли мать и сын. На данный момент подробности уточняются.
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