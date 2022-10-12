Два человека погибли в страшном ДТП на алтайской трассе

Подробности случившегося уточняются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чойском районе Республики Алтай произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека. Об этом рассказывают очевидцы в телеграм-канале “Алтай: главные новости”.

Известно, что авария случилась 11 октября около села Сугула. Водитель “Лексуса” врезался в другую машину. От удара автомобиль слетел в кювет, двое пассажиров скончались на месте ДТП.

Очевидцы уточняются, что погибли мать и сын. На данный момент подробности уточняются.

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