В центре Барнаула 12 октября временно отключат несколько светофоров

Водителей просят быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сегодня, 12 октября, временно отключат несколько светофоров. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации. Это необходимо для планового ремонта электросетей.

На перекрестке Матросова-Меланжевая светофор не будет работать с 9:00 до 16:00. Также светофорные объекты отключат с 15:00 до 16:30 сразу на нескольких участках: Молодёжная-Красноармейский, Молодёжная-Ядринцева, по проспекту Красноармейскому, 131, улице Молодежной, 64.

- С 13:20 до 15:00 отключат светофор на перекрестке Комсомольский-Молодёжная, - пишет пресс-службы.

Водителей просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков.

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