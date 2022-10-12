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Общество12 октября 2022 1:49

Соцсети: в алтайском вузе снова прошла эвакуация

Причины не уточняются
Антонина Лышова
Все студенты и преподаватели вышли из здания

Все студенты и преподаватели вышли из здания

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском филиале РАНХиГС 11 октября снова прошла эвакуация. Ее причины не уточняются. Об этом рассказали очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.

- Все студенты и преподаватели вышли из здания, - пишут в группе.

Ранее мы писали, что образовательные учреждения в Барнауле получили анонимные сообщения с угрозами. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки.

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