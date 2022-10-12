Соцсети: в алтайском вузе снова прошла эвакуация

Все студенты и преподаватели вышли из здания
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском филиале РАНХиГС 11 октября снова прошла эвакуация. Ее причины не уточняются. Об этом рассказали очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.
- Все студенты и преподаватели вышли из здания, - пишут в группе.
Ранее мы писали, что образовательные учреждения в Барнауле получили анонимные сообщения с угрозами. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки.
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