В Алтайском крае 12 октября синоптики прогнозируют теплую погоду

В Барнауле синоптики прогнозируют +11...+13 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 12 октября сохранится довольно теплая осенняя погода. Подробности рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха днем составит +8... +13 градусов. В некоторых южных районах ожидается до +18 градусов.

На большей части территорий будет преимущественно без осадков, небольшие дожди возможны только в северо-восточных районах. Ветер будет дуть западный, его скорость составит 4-9 м/с. Местами ожидаются порывы до 14 м/с.

В Барнауле синоптики прогнозируют +11...+13 градусов. Осадков тоже не ожидается. Ветер западный, 4-9 м/с.

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