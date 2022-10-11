Учебные заведения Барнаула проверяют после сообщений об угрозах

В части заведений проверки уже завершили
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во вторник, 11 октября, образовательные учреждения в Барнауле получили анонимные сообщения с угрозами. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, сотрудники правоохранительных органов проводят проверки.
- Руководство всех образовательных организаций было оперативно проинформировано, выполнены мероприятия по эвакуации учащихся и персонала, - отметили в правительстве.
В части заведений проверки уже завершили, информация не подтвердилась.