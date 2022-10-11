В Барнауле мошенница представилась хозяйкой съемной квартиры и украла деньги

Часть украденных денег изъяли Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали 40-летнюю горожанку, которая сдала в аренду чужую квартиру за 8 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

41-летняя женщина из Топчихинского района решила снять квартиру в городе, написала объявление и опубликовала в приложении.

- В назначенное время потенциальная квартиросъёмщица и арендатор встретились. Квартира женщине понравилась и она передала «владелице» 8 тысяч рублей. Однако при заселении потерпевшую встретил реальный хозяин жилплощади, - отметили в полиции.

В итоге правоохранители вышли на след мошенницы. Она рассказала, что решила воспользоваться отсутствием своего знакомого и сдать его квартиру. У неё удалось изъять 4 тысячи рублей, остальное аферистка успела потратить.