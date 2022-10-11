Рецидивист прямо из колонии писал алтайским детям и демонстрировал непристойности

Дело передано в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи будут судить находящегося в местах лишения свободы рецидивиста за развращение детей. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю, 41-летний заключенный обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По данным следствия, мужчина, осужденный за преступления против половой неприкосновенности детей, был заключен на длительный срок в колонии строгого режима в Нижегородской области. В октябре прошлого года он, находясь в колонии, раздобыл телефон и вступил в переписку с малолетней девочкой, которая проживает в Алтайском крае.

Мужчина узнал номер малышки в соцсетях, когда представился одноклассником под вымышленным распространенным именем, и попросить создать чат с подружками.

- Девочка, введенная в заблуждение, включила в группу троих одноклассниц. Позднее мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей присоединился в режиме видеосвязи к групповому звонку и стал демонстрировать малолетним свои непристойные действия, - отметили в следкоме.

После звонка девочки рассказали обо всем родителям. Дело передано в суд. Также СК направил представление в органы исполнения наказания, чтобы там усилили контроль по недопущению пользования мобильными телефонами.