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Происшествия11 октября 2022 9:47

Алтайскую пенсионерку обвиняют в убийстве 70-летней односельчанки

Она нанесла гостье не меньше 26 ножевых ранений
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Обвиняемая сейчас находится под стражей

Обвиняемая сейчас находится под стражей

Фото: Олег УКЛАДОВ

67-летняя жительница Хабарского района Алтайского края обвиняется в убийстве 70-летней односельчанки. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, на преступление она могла пойти из-за конфликта с убитой.

Следователи полагают, что 8 октября обвиняемая и её знакомая выпивали в доме первой. Во время застолья между пенсионерками началась словесная ссора, но хозяйка дома обиду не стерпела и взялась за нож – она нанесла не меньше 26 ранений потерпевшей в область жизненно важных органов. Гостья скончалась на месте.

Обвиняемая сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.