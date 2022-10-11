Алтайскую пенсионерку обвиняют в убийстве 70-летней односельчанки

Обвиняемая сейчас находится под стражей Фото: Олег УКЛАДОВ

67-летняя жительница Хабарского района Алтайского края обвиняется в убийстве 70-летней односельчанки. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, на преступление она могла пойти из-за конфликта с убитой.

Следователи полагают, что 8 октября обвиняемая и её знакомая выпивали в доме первой. Во время застолья между пенсионерками началась словесная ссора, но хозяйка дома обиду не стерпела и взялась за нож – она нанесла не меньше 26 ранений потерпевшей в область жизненно важных органов. Гостья скончалась на месте.

Обвиняемая сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.